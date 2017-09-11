В Армении произошла массовая драка с участием командиров отделений российской базы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Армении произошел инцидент с участием военнослужащих 102-ой российской военной базы, передает Report со ссылкой на NEWS.am.

Так, во дворе одного из зданий по улице Алабяна города Гюмри примерно в 23։30 произошла потасовка между группой граждан, в результате которой один человек получил телесные повреждения.

Троим удалось скрыться с места происшествия.

Стражи порядка доставили пострадавшего в медицинский центр города Гюмри. Им оказался 26-летний россиянин Юрий Николаев, который получил "черепно-мозговую травму, ушиб глазницы".

Полицейские выяснили, что ссора вспыхнула между гражданами России – 23-летним Владиславом Красовским, 22-летним Виктором Юдиным, 26-летним Нурсултаном Гизатулаевым и 26-летний Юрием Николаевым. Последний и получил телесные повреждения.

Н.Гизатулаев уже признался в полиции в том, что именно он избил Ю.Николаева. Все упомянутые лица – командиры отделений 102-ой российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.