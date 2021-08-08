В Гюмри при взрыве погибли офицер и его беременная жена

Офицер вооруженных сил Армении и его беременная супруга погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри на северо-западе страны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Офицер вооруженных сил Армении и его беременная супруга погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов города Гюмри на северо-западе страны, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , отмечается, что взрыв произошел в субботу днем.

"Выехавшая на место происшествия следственная группа обнаружила тела 35-летнего военнослужащего одного из воинских частей минобороны Армении в звании капитана и его 29-летней беременной супруги с характерными при взрыве гранаты ранениями", - говорится в сообщении на странице СК в Facebook. По данным пресс-службы, на месте взрыва были обнаружены спусковой рычаг и кольцо от гранаты.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство заведомо беременной женщины" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Назначен ряд экспертиз, предварительное следствие продолжается", - заявили в СК.