В Гюмри при невыясненных обстоятельствах скончался военнослужащий российской базы

В Гюмри при невыясненных обстоятельствах скончался военнослужащий 102-й российской базы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 11:55 часов 10 сентября из службы Скорой помощи поступил сигнал о том, что в квартире одного из жилых домов Гюмри обнаружено тело гражданина РФ 23-летнего Александра Бабушкина. На место происшествия прибыли оперативники, представители Следственного комитета Армении. При осмотре тела обнаружены ссадины на лице, правой руке и правой ноге.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации источника, погибший служил контрактником на 102-й российской базе, в звании сержанта.