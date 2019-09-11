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В Гюмри при невыясненных обстоятельствах скончался военнослужащий российской базы

​В Гюмри при невыясненных обстоятельствах скончался военнослужащий 102

В Гюмри при невыясненных обстоятельствах скончался военнослужащий 102-й российской базы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 11:55 часов 10 сентября из службы Скорой помощи поступил сигнал о том, что в квартире одного из жилых домов Гюмри обнаружено тело гражданина РФ 23-летнего Александра Бабушкина. На место происшествия прибыли оперативники, представители Следственного комитета Армении. При осмотре тела обнаружены ссадины на лице, правой руке и правой ноге.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

По информации источника, погибший служил контрактником на 102-й российской базе, в звании сержанта.

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