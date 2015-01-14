Шествие в Гюмри проходит напряженно: Произошла потасовка между активистами и полицейскими - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Участники автомобильного шествия с требованием передать подозреваемого в убийстве 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри двинулись к областной администрации Ширака, где разгорелся спор и произошла потасовка между участниками акции и полицейскими.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, полицейские перекрыли вход в областную администрацию, не позволив активистам приблизиться к зданию и прикрепить к окну плакаты, на одном из которых было написано "Кошкин дом в Армении".

Первоначальная версия опубликована в 16:55

В армянском городе Гюмри начался протестный автопробег с требованием передать армянской стороне российского военнослужащего Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве шести членов одной семьи. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в акции принимают участие сотни граждан. Кроме того, большое число гражданских активистов приехало из Еревана в Гюмри для участия в автопробеге.

Участники акции прикрепили на автомобилях требование выдать Пермякова армянской стороне. Согласно информации, участники акции также осквернили флаг России, наступив на него.

В настоящий момент сотни машин из 8-го военного городка Гюмри движутся в направлении генерального консульства РФ в Гюмри.