​В Гюмри проходит заседание суда по делу об убийстве армянской семьи российским военнослужащим

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В суде общей юрисдикции Ширакской области в Гюмри началось очередное заседание суда по делу об убийстве семьи Аветисянов российским военнослужащим Валерием Пермяковым. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание, как и ранее, проводится на территории 102-ой российской базы.

На заседании продолжится допрос свидетелей. В ходе предыдущего заседания были допрошены 4 свидетеля. Сегодня планируется допросить 16 свидетелей.

12 января прошлого года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники. За дезертирство с оружием российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к десяти годам колонии.