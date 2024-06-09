В Гядабейе со вчерашнего дня нет света в районной больнице

Проблема с электричеством в Гядабейской районной центральной больнице и прилегающих улицах до сих пор не решена.
Как передает корреспондент западного бюро
Местные жители рассказали, что сотрудники профильных служб предприняли попытку запустить генератор для электроснабжения больницы, однако она оказалась безуспешной из-за технической неисправности.
Напомним, что вечером 8 июня в Гядабейе из-за неполадки трансформатора после молнии возникли перебои в подаче электроэнергии в районную центральную больницу и прилегающие улицы.