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В Гядабейе со вчерашнего дня нет света в районной больнице

В Гядабейе со вчерашнего дня нет света в районной больнице Проблема с электричеством в Гядабейской районной центральной больнице и прилегающих улицах до сих пор не решена.
В регионе
9 июня 2024 г. 15:18
В Гядабейе со вчерашнего дня нет света в районной больнице

Проблема с электричеством в Гядабейской районной центральной больнице и прилегающих улицах до сих пор не решена.

Как передает корреспондент западного бюро Report, неполадка трансформатора пока не устранена, из-за чего больнице со вчерашнего дня нет электричества.

Местные жители рассказали, что сотрудники профильных служб предприняли попытку запустить генератор для электроснабжения больницы, однако она оказалась безуспешной из-за технической неисправности.

Напомним, что вечером 8 июня в Гядабейе из-за неполадки трансформатора после молнии возникли перебои в подаче электроэнергии в районную центральную больницу и прилегающие улицы.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə xəstəxana dünəndən bəri işıqsız qalıb

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