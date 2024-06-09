В Гядабейе со вчерашнего дня нет света в районной больнице

Проблема с электричеством в Гядабейской районной центральной больнице и прилегающих улицах до сих пор не решена.

Проблема с электричеством в Гядабейской районной центральной больнице и прилегающих улицах до сих пор не решена.

Как передает корреспондент западного бюро Report , неполадка трансформатора пока не устранена, из-за чего больнице со вчерашнего дня нет электричества.

Местные жители рассказали, что сотрудники профильных служб предприняли попытку запустить генератор для электроснабжения больницы, однако она оказалась безуспешной из-за технической неисправности.

Напомним, что вечером 8 июня в Гядабейе из-за неполадки трансформатора после молнии возникли перебои в подаче электроэнергии в районную центральную больницу и прилегающие улицы.