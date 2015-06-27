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    В ГУАМ обсудили проект резолюции о политико-правовых аспектах урегулирования территориальных конфликтов

    В Киеве состоялось первое заседание Комитета по политическим, правовым вопросам ПА ГУАМ

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/  В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось первое  заседание Комитета по политическим, правовым вопросам и вопросам межрегионального сотрудничества Парламентской Ассамблеи ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании был рассмотрен проект резолюции о политико-правовых аспектах урегулирования территориальных конфликтов на пространстве ГУАМ и межпарламентскому взаимодействию по консолидации позиций государств-членов ГУАМ, обсужден вопрос о содействии межпарламентскому взаимодействию ГУАМ с Парламентскими ассамблеями других международных региональных организаций. 

    По итогам заседания был принят Протокол.

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