В ГУАМ обсудили проект резолюции о политико-правовых аспектах урегулирования территориальных конфликтов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось первое заседание Комитета по политическим, правовым вопросам и вопросам межрегионального сотрудничества Парламентской Ассамблеи ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании был рассмотрен проект резолюции о политико-правовых аспектах урегулирования территориальных конфликтов на пространстве ГУАМ и межпарламентскому взаимодействию по консолидации позиций государств-членов ГУАМ, обсужден вопрос о содействии межпарламентскому взаимодействию ГУАМ с Парламентскими ассамблеями других международных региональных организаций.

По итогам заседания был принят Протокол.