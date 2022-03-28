В Грузию отправились около 20 тыс. граждан Украины

В настоящее время в Грузии находятся десятки тысяч граждан Украины.

В настоящее время в Грузии находятся десятки тысяч граждан Украины.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, точное число прибывших украинцев неизвестно: «Число может составить около 20 тыс. человек. Сейчас трудно назвать точную цифру. Некоторые из них прибыли в Грузию до войны, другие же во время войны».

Л.Давиташвили отметил, что правительство Грузии планирует создать для граждан Украины достойные условия жизни.