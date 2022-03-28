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В Грузию отправились около 20 тыс. граждан Украины

В Грузию отправились около 20 тыс. граждан Украины В настоящее время в Грузии находятся десятки тысяч граждан Украины.
В регионе
28 марта 2022 г. 13:37
В Грузию отправились около 20 тыс. граждан Украины

В настоящее время в Грузии находятся десятки тысяч граждан Украины.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, точное число прибывших украинцев неизвестно: «Число может составить около 20 тыс. человек. Сейчас трудно назвать точную цифру. Некоторые из них прибыли в Грузию до войны, другие же во время войны».

Л.Давиташвили отметил, что правительство Грузии планирует создать для граждан Украины достойные условия жизни.

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Версия на английском языке Georgia receives nearly 20,000 Ukrainian citizens
Версия на азербайджанском языке Gürcüstana 20 minə yaxın Ukrayna vətəndaşı gedib

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