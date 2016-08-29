В Грузию направляется военная техника для международных учений НАТО Agile Spirit-2016

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Грузию направляется военная техника для международных учений Agile Spirit-2016.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, танки, джипы, десантные машины и артиллерийские пушки отправились из болгарского села Ново-Село в Грузию.

Международные учения НАТО Agile Spirit-2016 пройдут в сентябре текущего года на полигонах Вазиани (близ Тбилиси) и Орполо (Самцхе-Джавахети). В них примут участие военные из Грузии, Турции, Украины, США, Болгарии, Румынии и Латвии.

Учения Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. В прошлом году они прошли в июле на полигоне Вазиани.