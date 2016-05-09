В Грузию на учения прибыли военнослужащие США и Великобритании

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащие из США и Великобритании сегодня прибыли в Грузию для участия в масштабных грузино-американских военных учениях "Достойный партнер" (Noble Partner-2016) . Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

Американских и британских военных доставили в Тбилиси на четырех самолетах ВВС США и одном британском авиалайнере.

В учениях примут участие 500 грузинских военных, 650 военных европейского командования армии США и 150 военнослужащих из Великобритании.

Вторые по счету учения "Достойный партнер" пройдут в Вазиани близ Тбилиси с 11 по 26 мая. Сценарий предусматривает проведение таких военных операций как установление стабильности, атака и оборона. Целью является повышение боевой готовности грузинской роты, числящейся в силах быстрого реагирования НАТО (NRF).