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В Грузию из Израиля приехали более 3 тыс. человек

В Грузию из Израиля приехали более 3 тыс. человек Более 3 тыс. человек прибыли в Грузию из Израиля, который находится в состоянии войны.
В регионе
12 октября 2023 г. 10:10
В Грузию из Израиля приехали более 3 тыс. человек

Более 3 тыс. человек прибыли в Грузию из Израиля, который находится в состоянии войны.

Как передает Report, об этом заявил грузинский посол Лаша Жвания в эфире телеканала "Рустави 2".

Рейсами Тель-Авив - Батуми, Тель-Авив - Кутаиси и Тель-Авив - Тбилиси прибыли как граждане Грузии, так и граждане Израиля и обладатели двойного гражданства. Рейсов было недостаточно, поэтому на среду и четверг были назначены дополнительные. Билеты были раскуплены за 20 минут.

"Мы работаем с Georgian Airways над тем, чтобы в последующие дни еще добавились рейсы, возможно, 13-15 октября. Такие рейсы будут осуществляться до тех пор, пока будет спрос со стороны желающих отправиться из Израиля в Грузию. Естественно, акцент делается на наших граждан", - сказал Жвания.

По официальным данным, в Израиле проживает 120 тыс. граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.

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