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В Грузию дополнительно поставят 100 тыс. доз китайской вакцины

В Грузию дополнительно поставят 100 тыс. доз китайской вакцины Детали поставок препарата в страну станут известны в ближайшее время
В регионе
8 мая 2021 г. 10:43
В Грузию дополнительно поставят 100 тыс. доз китайской вакцины

Международный Комитет Красного Креста доставит в Грузию вакцину китайского производства "Sinopharm" в количестве 100 тысяч доз.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.

Заместитель министра Тамар Габуния сообщила, что детали поставок препарата в страну станут известны в ближайшее время.

Отметим, что Грузия получила первую партию китайской вакцины в 100 тысяч доз 29 апреля, а вакцинация с применением препарата началась 4 мая.

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Версия на английском языке Georgia to receive 100,000 doses of Chinese-made Sinopharm vaccine
Версия на азербайджанском языке Gürcüstana əlavə 100 min doza Çin vaksini çatdırılacaq

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