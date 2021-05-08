В Грузию дополнительно поставят 100 тыс. доз китайской вакцины

Детали поставок препарата в страну станут известны в ближайшее время

Международный Комитет Красного Креста доставит в Грузию вакцину китайского производства "Sinopharm" в количестве 100 тысяч доз.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.

Заместитель министра Тамар Габуния сообщила, что детали поставок препарата в страну станут известны в ближайшее время.

Отметим, что Грузия получила первую партию китайской вакцины в 100 тысяч доз 29 апреля, а вакцинация с применением препарата началась 4 мая.