Число отравившихся на свадьбе в грузинском селе Садахло возросло до 200 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Число отравившихся на свадьбе в селе Садахло Марнеульского района Грузии возросло до 200. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, с признаками интоксикации госпитализированы еще до 50 человек.

Среди отравившихся – 28 малолетних детей, из них 21 до сих пор находится в больнице. Отравившиеся распределены в клиники Марнеули, Рустави, Болниси и Тбилиси.

***10:53

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ На свадьбе в селе Садахло Марнеульского района Грузии отравились более 150 человек, в том числе 28 детей, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По предварительным данным, причина массового отравления - пищевой продукт или напиток.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Более 40 человек до сих пор остаются там, их состояние оценивается как стабильное.

МВД Грузии начало расследование по факту отравления.

Отметим, что Садахло - крупнейшее по численности населения село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли Грузии. По данным Государственного статистического комитета Грузии, согласно официальной переписи 2002 года, численность населения села Садахло составляет 9 486 человек и на 97% состоит из азербайджанцев.