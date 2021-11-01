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В грузинском селе, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка

В грузинском селе, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка В селе Гараджала в грузинском Телави, где компактно проживают азербайджанцы, минувшей ночью произошла массовая драка.
В регионе
1 ноября 2021 г. 11:02
В грузинском селе, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка
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В селе Гараджала в грузинском Телави, где компактно проживают азербайджанцы, минувшей ночью произошла массовая драка.

По сообщению грузинского бюро Report, в результате пострадали 3 человека.

В связи с инцидентом в МВД Грузии сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов призывали стороны к правопорядку, однако те не подчинились и продолжили противостояние. В стычке участвовали 15 человек.

На территорию были вызваны дополнительные наряды полиции. Одна из сторон проявила агрессию по отношению к сотрудникам полиции, есть пострадавшие и среди стражей правопорядка.

О причинах массовой драки не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan kəndində kütləvi dava olub, xəsarət alanlar var

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