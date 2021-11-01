В грузинском селе, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка

В селе Гараджала в грузинском Телави, где компактно проживают азербайджанцы, минувшей ночью произошла массовая драка.

В селе Гараджала в грузинском Телави, где компактно проживают азербайджанцы, минувшей ночью произошла массовая драка.

По сообщению грузинского бюро Report, в результате пострадали 3 человека.

В связи с инцидентом в МВД Грузии сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов призывали стороны к правопорядку, однако те не подчинились и продолжили противостояние. В стычке участвовали 15 человек.

На территорию были вызваны дополнительные наряды полиции. Одна из сторон проявила агрессию по отношению к сотрудникам полиции, есть пострадавшие и среди стражей правопорядка.

О причинах массовой драки не сообщается.