В грузинском селе, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка

В селе Гараджала в грузинском Телави, где компактно проживают азербайджанцы, минувшей ночью произошла массовая драка.
По сообщению грузинского бюро Report, в результате пострадали 3 человека.
В связи с инцидентом в МВД Грузии сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов призывали стороны к правопорядку, однако те не подчинились и продолжили противостояние. В стычке участвовали 15 человек.
На территорию были вызваны дополнительные наряды полиции. Одна из сторон проявила агрессию по отношению к сотрудникам полиции, есть пострадавшие и среди стражей правопорядка.
О причинах массовой драки не сообщается.