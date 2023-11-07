В грузинском представительстве SOCAR отметили День Победы

В грузинском представительстве SOCAR в Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

В грузинском представительстве SOCAR в Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие послы Азербайджана и Турции в Грузии - Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, военные атташе дружественных стран, дипломаты, депутат парламента Грузии Савалан Мирзоев, мэр города Марнеули Кянан Омаров, предприниматели из Азербайджана, Грузии и Турции, представители общественности, проживающие в Грузии члены семей и родственники шехидов Карабахской войны, религиозные деятели.

Участникам была дана информация о блестящей победе азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне.

На мероприятии также состоялась презентация книги грузинского школьника Мухаммеда Гасымова "O, bir dahidir", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем был показан документальный фильм "Сын", который рассказывает о Первой Карабахской войне, в частности о Ходжалинском геноциде. Это первый показ картины за рубежом.