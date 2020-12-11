Избран председатель грузинского парламента

Арчил Талаквадзе избран председателем парламента Грузии X созыва.
Как сообщает грузинское бюро Report, его кандидатуру поддержали 86 депутатов.
Ожидается, что первым вице-спикером будет избран Гия Вольски, а заместителями председателя законодательного органа - Каха Кучава и Давид Сергеенко.
Правящая партия создала в парламенте фракцию "Грузинская мечта". Фракцию из 90 членов возглавит Мамука Мдинарадзе.
Отметим, что 37-летний А.Талаквадзе был на II месте в избирательном списке правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал пост спикера с июня 2019 года по 1 октября этого года.