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Избран председатель грузинского парламента

Избран председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе избран председателем парламента Грузии X созыва.
В регионе
11 декабря 2020 г. 16:30
Избран председатель грузинского парламента

Арчил Талаквадзе избран председателем парламента Грузии X созыва.

Как сообщает грузинское бюро Report, его кандидатуру поддержали 86 депутатов.

Ожидается, что первым вице-спикером будет избран Гия Вольски, а заместителями председателя законодательного органа - Каха Кучава и Давид Сергеенко.

Правящая партия создала в парламенте фракцию "Грузинская мечта". Фракцию из 90 членов возглавит Мамука Мдинарадзе.

Отметим, что 37-летний А.Талаквадзе был на II месте в избирательном списке правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал пост спикера с июня 2019 года по 1 октября этого года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinə sədr seçilib

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