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    В грузинском Квемо Картли обнаружены руины неизвестного монастыря

    Руины обнаружены в горной местности недалеко от расположенного в Тетрицкаройском муниципалитете Фитаретского монастыря

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Руины неизвестного до сегодняшнего дня монастырского комплекса обнаружены в грузинском регионе Квемо Картли, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Руины обнаружены в горной местности недалеко от расположенного в Тетрицкаройском муниципалитете Фитаретского монастыря.

    Открытие было сделано случайно, руины заметили в лесу сотрудники одной из горнодобывающих компаний в ходе геолого-поисковых работ. Для изучения объекта на место была выслана специальная группа, в которую были включены искусствоведы, историки, архитекторы и другие специалисты.

    Сведений об этом монастыре не удалось найти ни в одном из существующих исторических и научных источников. Об этом объекте также ничего не знают и местные жители, с которыми были проведены беседы.

    Специалисты предполагают, что одним из строений на территории монастыря была зальная церковь VIII-IX веков.

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