В грузинском храме XII века произошел пожар

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Загоревшийся церковный подсвечник стал причиной возникновения пожара в храме Успения Богородицы в монастыре Вардзия, передает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

По информации агентства защиты культурного наследия страны, в результате пожара частично покрылась копотью уникальная роспись в храме. На место уже прибыли специалисты агентства защиты культурного наследия Грузии, которые изучают состояние памятника.

"Церковный подсвечник загорелся в храме Успения Богородицы в пещерном комплексе Вардзия во вторник ночью, в результате чего копотью частично покрылась уникальная роспись", - говорится в сообщении.

Монастырский пещерный комплекс Вардзия XII-XIII веков находится на юго-востоке Грузии, неподалеку от Ахалцихе. На территории этого памятника культуры располагаются 15 церквей, главной из которых является храм Успения Богородицы, где сохранилась великолепная настенная живопись.