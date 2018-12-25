В Грузии, на кладбище принадлежащем азербайджанцам, произошла стрельба с наркоторговцами, есть раненые

Тбилиси. 25 декабря. REPORT.AZ/ В грузинском городе Рустави произошла стрельба на кладбище, принадлежащем азербайджанцам. Как сообщает местное бюро Report, в результате перестрелки были ранены трое молодых людей в возрасте 19, 20 и 24-х лет.

Один из них получил пулевое ранение в ногу, двое других были ранены в живот. Как сообщили близкие пострадавших, причиной инцидента стала незаконная продажа неизвестными на кладбище наркотических препаратов. Согласно информации, уже несколько дней население деревни Гачиани, где компактно проживают азербайджанцы, протестуют против продажи наркотических веществ на территории кладбища.

Вскоре недовольства переросли в конфронтацию с неизвестными торговцами наркотиков.

Раненые были доставлены в центральную клинику города Рустави.

МВД Грузии начало расследование.