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В грузинских тюрьмах содержатся 102 гражданина Азербайджана

В грузинских тюрьмах содержатся 102 гражданина Азербайджана В настоящее время в тюрьмах Грузии содержатся 102 гражданина Азербайджана.
В регионе
31 января 2022 г. 11:51
В грузинских тюрьмах содержатся 102 гражданина Азербайджана

В настоящее время в тюрьмах Грузии содержатся 102 гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии за декабрь прошлого года.

Согласно документу, 16 из них проходят по уголовным делам в качестве обвиняемых, 86 осуждены за совершение тех или иных преступлений. В ноябре прошлого года в грузинских тюрьмах содержались 100 граждан Азербайджана.

Под пробационным контролем в соседней Грузии находятся 34 граждан Азербайджана

Всего в Грузии тюремное заключение отбывают 566, под пробационным контролем находятся 272 иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens detained in Georgian prisons announced
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan həbsxanalarında saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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