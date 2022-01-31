В грузинских тюрьмах содержатся 102 гражданина Азербайджана

В настоящее время в тюрьмах Грузии содержатся 102 гражданина Азербайджана.

В настоящее время в тюрьмах Грузии содержатся 102 гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии за декабрь прошлого года.

Согласно документу, 16 из них проходят по уголовным делам в качестве обвиняемых, 86 осуждены за совершение тех или иных преступлений. В ноябре прошлого года в грузинских тюрьмах содержались 100 граждан Азербайджана.

Под пробационным контролем в соседней Грузии находятся 34 граждан Азербайджана

Всего в Грузии тюремное заключение отбывают 566, под пробационным контролем находятся 272 иностранных граждан и лиц без гражданства.