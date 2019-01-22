Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В грузинских больницах от гриппа лечатся около 750 человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, две недели назад данный показатель превышал более 900 человек: "Согласно показателю прошлой недели, на каждые 100 000 человек приходится 251 случай заражения. Две недели назад данная цифра составляла 253 случая. В статистике заразившихся наблюдается сравнительный спад. Показатель госпитализации в связи с острой респираторной вирусной инфекцией сократился с 46% до 26%".

А.Гамкрелидзе отметил, что, включая Тбилиси, по всей стране уменьшились случаи обращения на станции скорой медицинской помощи в связи с острой респираторной вирусной инфекцией.

Отметим, что от вируса А (H1N1, "свиной грипп") в Грузии скончались 19 человек.