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    В грузинских больницах от гриппа лечатся около 750 человек

    Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В грузинских больницах от гриппа лечатся около 750 человек. 

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

    По его словам, две недели назад данный показатель превышал более 900 человек: "Согласно показателю прошлой недели, на каждые 100 000 человек приходится 251 случай заражения. Две недели назад данная цифра составляла 253 случая. В статистике заразившихся наблюдается сравнительный спад. Показатель госпитализации в связи с острой респираторной вирусной инфекцией сократился с 46% до 26%".  

    А.Гамкрелидзе отметил, что, включая Тбилиси, по всей стране уменьшились случаи обращения на станции скорой медицинской помощи в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. 

    Отметим, что от вируса А (H1N1, "свиной грипп") в Грузии скончались 19 человек. 

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