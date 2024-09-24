О нас

В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники

В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники Министерство науки и образования отправило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники на 2024-2025 учебный год.
В регионе
24 сентября 2024 г. 12:54
В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники

Министерство науки и образования отправило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники на 2024-2025 учебный год.

Как передает грузинское бюро Report, учебники были переданы Министерству образования и науки Грузии при содействии посольства Азербайджана.

В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке были доставлены 23 960 экземпляров учебников по родному языку и литературе.

Министерство науки и образования Азербайджана с 1994 года по инициативе Гейдара Алиева отправляет учебники для учащихся I-XI классов, обучающихся в Грузии на азербайджанском языке. Всего было отправлено более 650 тысяч учебников и методических пособий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstandakı azərbaycandilli məktəblərə dərsliklər göndərilib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi