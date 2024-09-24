В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке доставлены учебники

Министерство науки и образования отправило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники на 2024-2025 учебный год.

Министерство науки и образования отправило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники на 2024-2025 учебный год.

Как передает грузинское бюро Report, учебники были переданы Министерству образования и науки Грузии при содействии посольства Азербайджана.

В грузинские школы с преподаванием на азербайджанском языке были доставлены 23 960 экземпляров учебников по родному языку и литературе.

Министерство науки и образования Азербайджана с 1994 года по инициативе Гейдара Алиева отправляет учебники для учащихся I-XI классов, обучающихся в Грузии на азербайджанском языке. Всего было отправлено более 650 тысяч учебников и методических пособий.