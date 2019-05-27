В Грузии жители пострадавших от града сел перекрыли магистральную дорогу

В грузинском районе Гори жители семи сел, пострадавших в результате сильного града, провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, они перекрыли магистральную дорогу с требованием возместить причиненный им ущерб.

Жители требуют встречи с министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леваном Давиташвили. По их словам, они продолжат акцию протеста до тех пор, пока не встретятся с министром.

К месту происшествия привлечено много полицейских.

Как ожидается, в 16:00 министр встретится с протестующими.

Отметим, что 25 мая сильный град нанес ущерб личным хозяйствам в 15 селах района Гори.