В Грузии заявили о возможном закрытии границ для граждан России

Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Нона Мамулашвили заявила, что для россиян мужского пола могут закрыть въезд в страну с 26 сентября.

Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Нона Мамулашвили заявила, что для россиян мужского пола могут закрыть въезд в страну с 26 сентября.

Как передает Report, об этом она сообщила в эфире украинского телеканала Freedom.

Н.Мамулашвили рассказала, что поток едущих в Грузию граждан РФ на протяжении нескольких дней остается большим.

Депутат отметила, что грузинское правительство до сих пор не приняло никаких мер касаемо этой ситуации. При этом она заявила, что власти обещают закрыть границы страны с понедельника.

"С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет", - сказала Мамулашвили и подчеркнула, что это решение еще не принято официально.