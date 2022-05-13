В Грузии заявили, что в стране фактически закончилась пшеница

Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, и мельницы в ближайшие дни прекратят работу, так как страна начала активно импортировать муку.

Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, и мельницы в ближайшие дни прекратят работу, так как страна начала активно импортировать муку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в интервью грузинскому информационному агентству Интерпрессньюс.

Он добавил, что согласно действующему грузинскому законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы - плавающий и сегодня составляет 120 долларов за 1 тонну. По словам Силагавы, ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.

Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное - импорт, более 90% которого приходится на РФ. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия в апреле заявил, что власти в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы с 15% до 50% от общего количества потребляемого объема.