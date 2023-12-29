В Грузии заявили, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году

В Грузии заявили, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году

Грузия к 2030 году будет полностью готова, чтобы стать членом Евросоюза.

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