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В Грузии заявили, что настроены на перезагрузку отношений с США

В Грузии заявили, что настроены на перезагрузку отношений с США Правительство Грузии настроено на то, чтобы внести свой вклад в перезагрузку отношений с США.
В регионе
28 июня 2024 г. 14:10
В Грузии заявили, что настроены на перезагрузку отношений с США

Правительство Грузии настроено на то, чтобы внести свой вклад в перезагрузку отношений с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая перед парламентом с отчетом о проделанной работе.

"Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года. Мы очень надеемся, что будут встречные шаги. Конечно, развитие и углубление грузино-американских отношений является стратегически важным для Грузии", - заявил Кобахидзе.

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