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Георгий Кахиани: Импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС

Георгий Кахиани: Импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС Процесс импичмента президенту Саломе Зурабишвили не может стать препятствием на пути Тбилиси в Европейский союз (ЕС).
В регионе
16 октября 2023 г. 19:58
Георгий Кахиани: Импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС

Процесс импичмента президенту Саломе Зурабишвили не может стать препятствием на пути Тбилиси в Европейский союз (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил член правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Кахиани.

"За этим процессом общественность наблюдала в прямом эфире три дня, и когда нарушается конституция, естественно, должна последовать реакция. Этот демократический процесс не может быть препятствием на пути европейской интеграции. Это всего лишь политические спекуляции", - сказал парламентарий.

До этого председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона.

Он подчеркнул, что как бы ни закончилась процедура импичмента президента, партия уже достигла поставленной цели, ведь нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования.

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Версия на азербайджанском языке Giorgi Kaxiani: “Prezidentin impiçmenti Aİ-yə gedən yolda maneə olmayacaq”

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