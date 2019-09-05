"В 2020-2021 годах в Грузии завершится строительство 63 новых школ".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая в парламенте заявила кандидат на должность министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

По ее словам, продолжается процесс строительства и реконструкции школ и детсадов: "63 новые школы предусмотрены для 8 400 учащихся. В 87 школах в этом году начался капитальный ремонт".

М.Цкитишвили отметила, что со следующего года муниципалитеты смогут осуществлять строительство небольших школ.