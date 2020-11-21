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В Грузии завершился второй тур парламентских выборов

В Грузии завершился второй тур парламентских выборов Завершился второй тур выборов в парламент Грузии, проведенных в 17 одномандатных округах.
В регионе
21 ноября 2020 г. 20:28
В Грузии завершился второй тур парламентских выборов

Завершился второй тур выборов в парламент Грузии, проведенных в 17 одномандатных округах.

Как передает грузинское бюро Report, 1 923 избирательных участка закрылись в 20:00.

Голосование проходило на фоне пассивности избирателей. Так, согласно последней информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 21%. Второй этап будет считаться состоявшимся при любом результате явки избирателей.

Отметим, что первый тур состоялся 31 октября. Второй тур проходит на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итогов первого тура.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinə seçkilərin ikinci turu başa çatıb

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