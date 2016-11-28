В Грузии завершилось формирование нового правительства

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Премьер –министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал указ о назначении членов обновленного кабинета министров. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, обновленная правительственная команда во главе с премьером Квирикашвили приступила к выполнению своих обязанностей.



Парламент Грузии 26 ноября утвердил обновленный состав правительства. За вотум доверия новому правительству проголосовали 110 депутатов из 150, против — 19.

Обновленный состав не поддержало парламентское меньшинство — оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Альянс патриотов» (АП). Перед началом голосования некоторые представители этих политических течений демонстративно покинули зал заседания.