В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Голосование по выборам в органы местного самоуправления, мэров 64 городов и муниципалитетов завершилось в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оно началось в 08:00 по тбилисскому времени, завершилось в 20:00 и проводилось на 3 тыс. 644 избирательных участках.

"Выборы прошли в мирной, спокойной обстановке, без каких-либо серьезных нарушений, избиратели имеют возможность свободного волеизъявления", - сообщили журналистам представители ЦИК Грузии.

По данным ЦИК, активность избирателей на выборах по данным на 17:00 составила 36,7%, что чуть выше, чем на аналогичный час на выборах 2014 года - тогда активность к 17.00 составила 35%.

По законам Грузии, выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей.