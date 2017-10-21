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    В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления

    Активность избирателей составила 36,7%

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Голосование по выборам в органы местного самоуправления, мэров 64 городов и муниципалитетов завершилось в Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оно началось в 08:00 по тбилисскому времени, завершилось в 20:00 и проводилось на 3 тыс. 644 избирательных участках.

    "Выборы прошли в мирной, спокойной обстановке, без каких-либо серьезных нарушений, избиратели имеют возможность свободного волеизъявления", - сообщили журналистам представители ЦИК Грузии.

    По данным ЦИК, активность избирателей на выборах по данным на 17:00 составила 36,7%, что чуть выше, чем на аналогичный час на выборах 2014 года - тогда активность к 17.00 составила 35%.

    По законам Грузии, выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей.

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