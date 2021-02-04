В Грузии застрелили бизнесмена

В центре грузинского города Поти совершено убийство.

В центре грузинского города Поти совершено убийство.

Как сообщает грузинское бюро Report, неизвестные открыли огонь по находившемуся в машине 43-летнему мужчине.

Убитым оказался бизнесмен Гурам Ахалая. По словам очевидцев, мужчина ждал в своей машине сына, когда из проезжавшего мимо автомобиля по нему был открыт огонь. Г.Ахалая скончался до приезда машины скорой помощи.

По "горячим следам" задержан подозреваемый в совершении преступления, другие детали пока не разглашаются.

По данным местной прессы, убитый несколько лет жил за границей. Предполагается, что вернувшийся на родину бизнесмен был убит на почве мести.