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В Грузии застрелили бизнесмена

В Грузии застрелили бизнесмена В центре грузинского города Поти совершено убийство.
В регионе
4 февраля 2021 г. 16:47
В Грузии застрелили бизнесмена

В центре грузинского города Поти совершено убийство.

Как сообщает грузинское бюро Report, неизвестные открыли огонь по находившемуся в машине 43-летнему мужчине.

Убитым оказался бизнесмен Гурам Ахалая. По словам очевидцев, мужчина ждал в своей машине сына, когда из проезжавшего мимо автомобиля по нему был открыт огонь. Г.Ахалая скончался до приезда машины скорой помощи.

По "горячим следам" задержан подозреваемый в совершении преступления, другие детали пока не разглашаются.

По данным местной прессы, убитый несколько лет жил за границей. Предполагается, что вернувшийся на родину бизнесмен был убит на почве мести.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda biznesmen qətlə yetirilib

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