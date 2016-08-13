​В Грузии зарезали гражданина США

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Грузии полиция задержала подозреваемого в убийстве 41-летнего гражданина США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.
По данным МВД Грузии, подозреваемый 1996 года рождения напал с ножом на американца после словесной перепалки. В результате гражданин США скончался на месте.
"Правоохранители через несколько часов, по горячему следу, задержали преступника", - говорится в сообщении.
Следствие ведется по ст. 108 УК Грузии (умышленное убийство).
Cəfər AğadadaşovАвтор новости