​В Грузии зарезали гражданина США

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Грузии полиция задержала подозреваемого в убийстве 41-летнего гражданина США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным МВД Грузии, подозреваемый 1996 года рождения напал с ножом на американца после словесной перепалки. В результате гражданин США скончался на месте.

"Правоохранители через несколько часов, по горячему следу, задержали преступника", - говорится в сообщении.

Следствие ведется по ст. 108 УК Грузии (умышленное убийство).