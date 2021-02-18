В Грузии зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в соседней стране COVID-19 заразились 267 313 человек

За последние сутки в Грузии подтверждено 365 новых случаев заражения коронавирусом, 539 человек выписаны после выздоровления, 9 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На сегодняшний день в соседней стране COVID-19 заразились 267 313 человек. Из них 260 266 выздоровели, 3 399 человек умерли.

В карантинном режиме содержатся 252 человека, под стационарным контролем - 1 869 человек. 248 человек, перенесших заболевание в легкой форме, проходят лечение в специальных отелях.