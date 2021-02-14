В Грузии зарегистрировано 357 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 357 человек, 652 человека излечились, 9 пациентов скончались

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 357 человек, 652 человека излечились, 9 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает специальный сайт правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 265 557 человек.

За последние 24 часа 757 человек выздоровели и выписаны домой, 7 пациентов умерли. Число выздоровевших возросло до 258 093, а число скончавшихся - до 3 352.

За последние 24 часа было проведено 19 345 тестов на выявление новых инфекций.