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В Грузии зарегистрирован 31 случай заражения британским штаммом COVID-19

В Грузии зарегистрирован 31 случай заражения британским штаммом COVID-19 В Грузии подтвержден 31 случай заражения британским штаммом коронавируса.
В регионе
5 марта 2021 г. 18:11
В Грузии зарегистрирован 31 случай заражения британским штаммом COVID-19

В Грузии подтвержден 31 случай заражения британским штаммом коронавируса.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, все зараженные мутировавшим типом COVID-19 перенесли болезнь в легкой форме: "Госпитализация этих людей не потребовалась".

Инфекционист сказал, что в Грузии не было зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским и бразильским штаммами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Britaniya ştammına 30-dan çox yoluxma qeydə alınıb

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