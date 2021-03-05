В Грузии зарегистрирован 31 случай заражения британским штаммом COVID-19

В Грузии подтвержден 31 случай заражения британским штаммом коронавируса.

В Грузии подтвержден 31 случай заражения британским штаммом коронавируса.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, все зараженные мутировавшим типом COVID-19 перенесли болезнь в легкой форме: "Госпитализация этих людей не потребовалась".

Инфекционист сказал, что в Грузии не было зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским и бразильским штаммами.