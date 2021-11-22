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В Грузии запретят онлайн-казино

В Грузии запретят онлайн-казино В Грузии повысят налоги для владельцев онлайн-казино и запретят рекламу их деятельности.
В регионе
22 ноября 2021 г. 12:44
В Грузии запретят онлайн-казино

В Грузии повысят налоги для владельцев онлайн-казино и запретят рекламу их деятельности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства страны заявил премьер Ираклий Гарибашвили.

"Думаем на первом этапе повысить налоговые выплаты, запретить рекламу и поднять возрастной барьер до 25 лет. А на втором этапе предусматривается полный запрет работы онлайн-казино",- заявил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 млрд лари.

"Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги. На первом этапе Минфин представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.

В настоящее время в Грузии действуют семь онлайн-казино.

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Версия на английском языке Georgia to ban online casinos
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda onlayn kazinolara qadağalar tətbiq olunacaq

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