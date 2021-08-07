В Грузии запретили охоту на птиц для защиты джейранов

В Грузии в Самухской долине Дедоплисцкаройского муниципалитета на границе с Азербайджаном введен запрет на охоту перелетных птиц.

В Грузии в Самухской долине Дедоплисцкаройского муниципалитета на границе с Азербайджаном введен запрет на охоту перелетных птиц.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Было отмечено, что охота в долине представляет серьезную угрозу реализации проекта по восстановлению джейранов. Звуки выстрелов пугают джейранов, чтобы спрятаться, животные убегают в леса и это упрощает нападение волков на газелей.

Контроль за исполнением запрета, введенного до 1 марта 2022 года, будет осуществлять Департамент экологического надзора.

Напомним, что с 2013 года по инициативе Всемирного фонда охраны природы (WWF) на Кавказе реализуется проект по восстановлению популяции джейранов при участии компетентных структур Азербайджана и Грузии.

Более 70 джейранов вывезены из Азербайджана и выпущены в дикую природу на территории Грузии. В 2013 году в Самухскую долину было выпущено 10 джейранов, и их популяция уже достигла 150 особей.