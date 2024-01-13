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В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией

В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией Участок дороги Хашури - Ацкури, ведущей в Грузии к городу Вале на границе с Турцией, закрыт для прицепного и полуприцепного автотранспорта из-за снегопада.
В регионе
13 января 2024 г. 09:52
В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией

Участок дороги Хашури - Ацкури, ведущей в Грузии к городу Вале на границе с Турцией, закрыт для прицепного и полуприцепного автотранспорта из-за снегопада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило о закрытии для большегрузов участка в районе перевала Накерала дороги Кутаиси - Ткибули - Амбролаури, соединяющей регионы Имерети и Рача-Лечхуми.

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