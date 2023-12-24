О нас

В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию

В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта дорог, ведущих к границам с Арменией и Турцией.
В регионе
24 декабря 2023 г. 09:36
В Грузии закрыли для большегрузов дороги в Армению и Турцию

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта дорог, ведущих к границам с Арменией и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-за интенсивного снегопада и гололеда запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале (граница с Турцией - ред.) и Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией - ред.)", - говорится в сообщении.

По магистралям запрещено также передвигаться машинам с вместимостью 30 и более человек, а остальным автомобилям проезд разрешен, добавили в департаменте автомобильных дорог.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hava ilə əlaqədar Ermənistan və Türkiyə istiqamətində yolları ağır yük maşınları üçün bağlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
19 декабря 2023 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi