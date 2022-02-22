В Грузии закроют карантинные пространства, работающие с 2020 года

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 марта закрыть карантинные пространства, так называемые COVID-гостиницы, куда помещали заразившихся коронавирусом людей.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 марта закрыть карантинные пространства, так называемые COVID-гостиницы, куда помещали заразившихся коронавирусом людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге.

"С 1 марта упраздняются карантинные пространства, так называемые COVID-гостиницы. Это означает, что уже с сегодняшнего дня перевод людей туда будет приостановлен", - сказал Гибрадзе после заседания координационного совета.

Как добавила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния, в последнее время COVID-гостиницы стали нерентабельными, так как на данный момент там находятся чуть более 3 тыс. человек, что очень мало. Кроме того, ввиду быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса и низкого уровня госпитализации их работа потеряла смысл.

Эти гостиницы заработали в Грузии с 2020 года. Туда изначально помещали в карантин граждан Грузии, которые возвращались на родину из-за рубежа. Позже в COVID-гостиницы стали доставлять и инфицированных коронавирусом людей, которые не нуждались в госпитализации, однако не имели возможности самоизоляции на дому.