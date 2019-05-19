​В Грузии закрылись избирательные участки

В Грузии все избирательные участки, открытые к выборам в воскресенье, закрылись, и комиссии начали подсчет голосов.

Об этом сообщает местное бюро Report.

Промежуточные выборы проходят в парламент Грузии и районные сакребуло (местные совещательные органы) Сагареджо, Ахмета, Адигени, Озургети, Чиатура, Ткибули, Цхалтубо и Зестафони - борьба идет за одно депутатское кресло в каждом случае.

Параллельно проходят внеочередные выборы мэров районов Зугдиди, Чиатура, Хуло, Зестафони и Марнеули.