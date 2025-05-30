В Грузии арестовали лидера оппозиционной партии из-за неуплаты залога

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Мелия из-за неуплаты залога.

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в мире ареста для лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Мелия из-за неуплаты залога.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и соратника Мелия по коалиции Зураба Джапаридзе и арестовал их в зале суда.

"Мелия был удален из зала до решения суда, так как плеснул со скамьи подсудимых воду в сторону судьи Ираклия Швангирадзе, оскорбив его", - сообщает Sputnik.