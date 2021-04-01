В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится Познер

Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями.

Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями.

Как передает Report, об этом сообщают транслируют грузинские телекомпании.

Представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо.

Они окружили здание отеля, в котором изначально остановился телеведущий, на месте были мобилизованы бригады патрульной полиции. Позже гости в сопровождении полиции были перевезены в Rooms hotel в центре Тбилиси.

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили журналистам.