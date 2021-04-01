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В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится Познер

В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится Познер Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями.
В регионе
1 апреля 2021 г. 02:59
В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится Познер

Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями.

Как передает Report, об этом сообщают транслируют грузинские телекомпании.

Представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо.

Они окружили здание отеля, в котором изначально остановился телеведущий, на месте были мобилизованы бригады патрульной полиции. Позже гости в сопровождении полиции были перевезены в Rooms hotel в центре Тбилиси.

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили журналистам.

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Версия на азербайджанском языке Poznerin qaldığı ikinci hotel yumurta atəşinə tutuldu - FOTO

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