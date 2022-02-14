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В Грузии зафиксированы шесть новых подземных толчков

В Грузии зафиксированы шесть новых подземных толчков В Грузии за прошедшую ночь зафиксированы шесть новых подземных толчков, после землетрясения, которое произошло в воскресенье магнитудой 6,2 у села Самеба Дманисского района.
В регионе
14 февраля 2022 г. 11:27
В Грузии зафиксированы шесть новых подземных толчков

В Грузии за прошедшую ночь зафиксированы шесть новых подземных толчков, после землетрясения, которое произошло в воскресенье магнитудой 6,2 у села Самеба Дманисского района.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Все шесть толчков произошли около села Самеба, а их магнитуда колебалась от 4,5 до 3,1.

13 февраля в Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и других регионах страны.

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