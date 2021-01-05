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В Грузии зафиксировано 2 316 случаев заражения коронавирусом

В Грузии зафиксировано 2 316 случаев заражения коронавирусом В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 382 человека
В регионе
5 января 2021 г. 11:22
В Грузии зафиксировано 2 316 случаев заражения коронавирусом
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В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 2 316 человек, выздоровели 382 человека, 18 пациентов скончались.

Как передает Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 232 079 человек, из которых 222 787 выздоровели и 2 646 умерли.

В карантинном режиме содержатся 377 человек, под стационарным контролем - 4 012 больных. 763 человека с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusa 2 316 nəfər yoluxub

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