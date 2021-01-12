В Грузии зафиксировано 1 857 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 514 человек, на стационарном контроле 3 879 пациентов, 569 больных проходят лечение в специальных отелях

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 857 человек, выздоровели 993 человек, 24 пациента скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 241 637 человек, из которых 227 208 выздоровели и 2 820 скончались.

В настоящее время на карантине находятся 514 человек, на стационарном контроле 3 879 пациентов, 569 больных проходят лечение в специальных отелях.