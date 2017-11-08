В Грузии зафиксирована смерть женщины от сибирской язвы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии зафиксирован второй за год смертельный случай заболевания сибирской язвой.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный Минздрав.

По информации, подтверждена смерть в результате заболевания сибирской язвой 28-летней жительницы города Поти.

Предполагается, что женщина поздно обратилась в медицинское учреждение.

«Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти её не удалось», — заявила эпидемиолог потийской региональной лаборатории Минздрава Грузии Мака Габуниа.

Отмечается, что причин для паники среди населения в Поти нет. В сентябре 2017 года в Грузии смертельный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Аджарии.